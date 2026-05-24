Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в украинский конфликт и сблизиться с ЕС

По данным источника, Макрон выразил обеспокоенность возможными последствиями вовлечения Белоруссии в украинский конфликт. По данным телеканала, Макрон подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну. Кроме того, глава Франции призвал Минск предпринять шаги для нормализации отношений с европейскими странами.