Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в украинский конфликт и сблизиться с ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил ситуацию вокруг Украины и перспективы отношений Минска с Европейским союзом. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на окружение главы французского государства.
По данным источника, Макрон выразил обеспокоенность возможными последствиями вовлечения Белоруссии в украинский конфликт. По данным телеканала, Макрон подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну. Кроме того, глава Франции призвал Минск предпринять шаги для нормализации отношений с европейскими странами.
Президенты Белоруссии и Франции провели телефонный разговор, инициированный французской стороной. В ходе беседы главы государств затронули региональную повестку, а также вопросы взаимодействия Белоруссии с Европейским союзом и Францией.