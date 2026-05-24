Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NMTP8,44+0,12%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,08+0,07%
Главная / Политика /

Макрон призвал Лукашенко не вмешиваться в украинский конфликт и сблизиться с ЕС

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с белорусским лидером Александром Лукашенко обсудил ситуацию вокруг Украины и перспективы отношений Минска с Европейским союзом. Об этом сообщил телеканал TF1 со ссылкой на окружение главы французского государства.

По данным источника, Макрон выразил обеспокоенность возможными последствиями вовлечения Белоруссии в украинский конфликт. По данным телеканала, Макрон подчеркнул риски, которые несет для Белоруссии втягивание в войну. Кроме того, глава Франции призвал Минск предпринять шаги для нормализации отношений с европейскими странами.

Президенты Белоруссии и Франции провели телефонный разговор, инициированный французской стороной. В ходе беседы главы государств затронули региональную повестку, а также вопросы взаимодействия Белоруссии с Европейским союзом и Францией.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте