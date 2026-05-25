Путин проведет встречу с губернатором Омской области
Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков отметил, что российский лидер последовательно продолжает заниматься региональными проблемами. По словам представителя Кремля, другие мероприятия будут непубличными.
Песков также сообщил, что продолжается подготовка и к Санкт-Петербургскому экономическому форуму, а соответствующие приветствия от президента уже опубликованы.
Путин в приветствии к участникам и гостям ПМЭФ-2026 заявил, что тема форума «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» отражает фундаментальные запросы современного этапа развития. Он отметил, что именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек.
Российский президент также подчеркнул, что Россия сохраняет свою роль в мировой экономике и готова к сотрудничеству с зарубежными партнерами, которые разделяют принципы взаимного уважения и готовы строить честные долгосрочные отношения.
ПМЭФ-2026 пройдет с 3 по 6 июня в Санкт-Петербурге.