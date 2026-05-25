Путин проведет встречу с губернатором Омской области

Путин в приветствии к участникам и гостям ПМЭФ-2026 заявил, что тема форума «Прагматичный диалог – путь к стабильному будущему» отражает фундаментальные запросы современного этапа развития. Он отметил, что именно прагматизм и равноправный диалог особенно актуальны и востребованы, когда международные отношения и экономические связи сталкиваются с беспрецедентными вызовами, фрагментацией и разрывом логистических и технологических цепочек.