Кремлю неизвестны подробности задержания в Чехии митрополита Илариона
В Кремле не располагают информацией о задержании митрополита Илариона в чешских Карловых Варах. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, мы ничего не знаем на этот счет», – сказал представитель Кремля.
До этого в Telegram-канале митрополита появилась информация о его задержании в Чехии после обнаружения неизвестных веществ в автомобиле.
Инцидент произошел 24 мая после того, как митрополит покинул храм святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. По версии защиты, автомобиль, в котором находились священнослужитель и сопровождавший его оператор, остановили без объяснения причин. После этого сотрудники полиции начали досмотр машины.
Результаты экспертизы, которая должна установить состав и происхождение обнаруженного вещества, пока отсутствуют. Сам митрополит отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков. По его словам, до произошедшего в течение нескольких месяцев ему поступали анонимные угрозы и требования покинуть место служения в Карловых Варах. Защита считает, что давление могло носить политический характер и быть связано с российским происхождением митрополита и его принадлежностью к Московскому патриархату.