Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SNGS19,24+0,21%CNY Бирж.10,51-0,19%IMOEX2 626,16+0,02%RTSI1 161,79+0,02%RGBI119,21-0,1%RGBITR783,520%
Главная / Политика /

Кремлю неизвестны подробности задержания в Чехии митрополита Илариона

Ведомости

В Кремле не располагают информацией о задержании митрополита Илариона в чешских Карловых Варах. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет, мы ничего не знаем на этот счет», – сказал представитель Кремля.

До этого в Telegram-канале митрополита появилась информация о его задержании в Чехии после обнаружения неизвестных веществ в автомобиле.

Инцидент произошел 24 мая после того, как митрополит покинул храм святых апостолов Петра и Павла в Карловых Варах. По версии защиты, автомобиль, в котором находились священнослужитель и сопровождавший его оператор, остановили без объяснения причин. После этого сотрудники полиции начали досмотр машины.

Результаты экспертизы, которая должна установить состав и происхождение обнаруженного вещества, пока отсутствуют. Сам митрополит отвергает причастность к незаконному обороту наркотиков. По его словам, до произошедшего в течение нескольких месяцев ему поступали анонимные угрозы и требования покинуть место служения в Карловых Варах. Защита считает, что давление могло носить политический характер и быть связано с российским происхождением митрополита и его принадлежностью к Московскому патриархату.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь