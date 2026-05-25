RTSI1 146,92-1,26%RGBI119,17-0,13%CNY Бирж.10,609+0,75%IMOEX2 592,56-1,26%RGBITR783,22-0,04%
Политика

Семьи погибших при атаке в Старобельске получат по 1,5 млн рублей

Семьи погибших при ударе украинских беспилотников по колледжу в Старобельске получат выплаты в размере 1,5 млн руб., сообщило правительство ЛНР.

Кроме того, выплаты в размере от 300 000 до 600 000 руб. получат жители Старобельска, получившие вред здоровью в зависимости от степени тяжести. Для получения средств гражданам необходимо обратиться в республиканский центр социальной защиты населения по месту проживания.

24 мая Пасечник заявил, что атака Киева на колледж и общежитие подтверждает фашистскую сущность действующей власти в Киеве. «В данном случае фашизм показал свое лицо, свое лицо с окровавленными глазами, глазами, которыми он не видит все происходящее вокруг», – сказал глава региона.

ВСУ нанесли удар по Старобельску 22 мая. В результате атаки погиб 21 человек, еще 63 человека пострадали. В общежитии в момент удара находились 86 учащихся и работник.

