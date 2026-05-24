Пасечник назвал удар ВСУ по общежитию в Старобельске фашизмом
Атака киевского режима на общежитие в Старобельске с применением беспилотников подтверждает фашистскую сущность действующей власти в Киеве. Об этом заявил журналистам глава ЛНР Леонид Пасечник.
«В данном случае фашизм показал свое лицо, свое лицо с окровавленными глазами, глазами, которыми он не видит все происходящее вокруг», – сказал Пасечник (цитата по ТАСС).
Поездка была организована после того, как постпред Латвии в ООН не признала факт нанесения удара по учебному заведению.
21 человек погиб, 63 пострадали в результате атаки БПЛА по Старобельску 22 мая. Беспилотники атаковали общежитие и колледж Луганского педагогического университета. В общежитии на тот момент находились 86 учащихся и работник.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский террористическими ударами по детям намеренно спровоцировал жесткий ответ из России, чтобы было «проще просить деньги и оружие».