В Эстонии рекомендовали не использовать Google Maps, чтобы не попасть в воды РФ
Эстония рекомендовала судоводителям не использовать Google Maps при передвижении по реке Нарве из-за риска случайного захода в российские территориальные воды. Об этом заявила начальник пограничного пункта в Нарве Регина Кукк, передает ERR.
Она отметила, что временная контрольная линия, отображаемая в Google Maps, нанесена некорректно. По ее словам, это может приводить к ошибкам навигации и непреднамеренному пересечению границы с Россией. «Некоторые из случаев временного пересечения контрольной линии, произошедшие в этом году, были вызваны тем, что люди пользовались Google Maps», – сказала она (цитата по ТАСС). Вместо сервиса Google погранслужба рекомендует использовать GPS-навигаторы или местное картографическое приложение Nutimeri.
Как пишет ERR, проблема связана с тем, что Эстония и Россия пока не согласовали расположение пограничных буев на реке Нарве для демаркации границы. По данным эстонской стороны, за последние месяцы было зафиксировано как минимум четыре случая незаконного пересечения границы. Нарушителям выносили предупреждения или штрафы до 600 евро.
Кукк также предупредила, что в случае пересечения контрольной линии ситуацией занимаются российские пограничники. «В некоторых случаях человека возвращали в Эстонию в течение пары часов, в других – на это уходили дни», – добавила она.
В феврале правительство Эстонии приняло решение закрыть пограничные переходы с Россией Лухамаа и Койдула-роуд для ночного движения на три месяца начиная с 24 февраля.
5 февраля эстонские власти в своих внутренних водах задержали контейнеровоз Baltic Spirit с российским экипажем. По данным налогово-таможенного департамента Эстонии, «следственный отдел в ходе совместной операции с полицией и военно-морским флотом перехватили во внутренних водах Эстонии контейнеровоз под багамским флагом, который может быть связан с контрабандой из Эквадора».