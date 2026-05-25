Хоценко сказал Путину, что в Омске больше солнечных дней, чем в Сочи
Омская область входит в число самых солнечных регионов России, а количество ясных дней там сопоставимо с Сочи и иногда даже выше. Об этом губернатор региона Виталий Хоценко рассказал президенту РФ Владимиру Путину на встрече в Кремле.
«Правда, да, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи?» – спросил Путин.
Хоценко ответил, что число солнечных дней в регионе составляет от 290 до 310 в год. По его словам, Омск входит в пятерку российских городов с наибольшим количеством солнечных дней. Губернатор подчеркнул, что это не легенда.
Обсуждалось и развитие туризма и культурных проектов в регионе. Так, президента заинтересовал музейный комплекс «Старина Сибирская». Губернатор рассказал, что комплекс расположен в поселке Большеречье примерно в 200 км от Омска. По его словам, проект представляет собой аутентичную деревню, где посетители могут познакомиться с культурой и бытом народов региона.
Также в ходе встречи Хоценко и Путин обсудили реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты.