Путин провел встречу с губернатором Омской области Хоценко
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Омской области Виталием Хоценко, сообщил Кремль.
Хоценко и Путин обсудили реализуемые в регионе инвестиционные, логистические и культурные проекты. Также были затронуты меры поддержки участников спецоперации и членов их семей. Речь шла о региональной кадровой программы «Продвижение героев».
В марте 2023 г. Путин назначил Хоценко губернатором Омской области. Ранее он занимал пост председателя правительства ДНР. Тогда же президент провел рабочую встречу с Хоценко по видеосвязи.