RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%CNY Бирж.10,53+0,91%IMOEX2 625,69-1,45%RGBITR784,08+0,07%
Какие шаги сделали назначенные Путиным врио губернаторов

Главы Брянщины и Дагестана распустили правительства, а Белгородчина делится опытом с Кузбассом
Александр Тихонов
Социальные сети Александра Шуваева

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Герой России Александр Шуваев пока не отправил в отставку региональное правительство, как это сделали его коллеги – врио глав Дагестана и Брянщины Федор Щукин и Егор Ковальчук. Дагестанский кабмин сложил полномочия 6 мая, через день после назначения врио главы, правительство Брянской области – 17 мая (через три дня).

22 мая Щукин утвердил новую структуру органов исполнительной власти Дагестана, сообщается в Telegram-канале его администрации. Указом врио главы республики были упразднены два ведомства: агентство информации и печати (его функции переданы минцифры Дагестана, которое реорганизовано в министерство цифрового развития, информации и печати) и агентство по предпринимательству и инвестициям (его полномочия переданы министерству экономики и территориального развития).

В новом правительстве Дагестана будут работать 18 министерств, пять комитетов, постоянное представительство при президенте, госжилинспекция, агентство по охране культурного наследия, управление по переселению лакского населения Новолакского района и представительство в Баку. «Правительству республики поручено в месячный срок решить организационные, финансовые, имущественные и иные вопросы», – говорится в сообщении.

Почему Путин сменил глав приграничных Белгородской и Брянской областей

«Отставка регионального правительства» – это скорее символический термин, чем юридический, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «В каждом уставе он урегулирован по-своему, но это не более чем фигура речи», – сказал он «Ведомостям». По словам Захарова, врио губернатора может уволить любого своего заместителя или министра, аналогично и с «отставкой кабинета». «На федеральном уровне законодательство не оперирует терминами отставки кабинета или правительства, а просто закрепляет возможность врио решать кадровые вопросы и менять своих замов и министров сразу после назначения. Поэтому чиновники в Брянске и Белгороде находятся в одинаковом положении, даже если описывается оно разными словами», – резюмировал Захаров.

Шуваев наиактивнейшим образом знакомится с Белгородчиной и изучает ситуацию, говорит политолог Владимир Слатинов. «Изучение ситуации и формирование некоего представления о том, что собой представляет регион и как функционирует система управления в нем, – это сейчас главная его задача. И именно эту задачу он сейчас реализует, не торопясь с вот такими жестами типа отставки правительства», – отметил эксперт.

22 мая с визитом в Белгородскую область приехала делегация из Кузбасса во главе с губернатором Ильей Середюком, сообщил Шуваев в своем Telegram-канале. Глава Белгородчины поблагодарил чиновников из Сибири за помощь в период зимних ударов ВСУ по инфраструктуре. «Коллеги прибыли за практическим опытом, который мы получили в условиях прифронтового региона. <...> Наша задача – действовать на опережение. Будем делиться опытом и наработками», – заявил Шуваев.

Яркого месседжа со стороны назначенцев в приграничных регионах и Дагестане пока не было, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. «Акцент скорее на сохранении управляемости. Даже наличие федерального мандата не вполне очевидно – Шуваев встречался с заместителем министра [финансов Павлом Кадочниковым], что не выглядит сверхстатусным», – отметил эксперт.

