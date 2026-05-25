Какие шаги сделали назначенные Путиным врио губернаторов

«Отставка регионального правительства» – это скорее символический термин, чем юридический, говорит электоральный юрист Олег Захаров. «В каждом уставе он урегулирован по-своему, но это не более чем фигура речи», – сказал он «Ведомостям». По словам Захарова, врио губернатора может уволить любого своего заместителя или министра, аналогично и с «отставкой кабинета». «На федеральном уровне законодательство не оперирует терминами отставки кабинета или правительства, а просто закрепляет возможность врио решать кадровые вопросы и менять своих замов и министров сразу после назначения. Поэтому чиновники в Брянске и Белгороде находятся в одинаковом положении, даже если описывается оно разными словами», – резюмировал Захаров.