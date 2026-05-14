Почему Путин сменил глав приграничных Белгородской и Брянской областей

Главной задачей врио губернаторов, выходцев из президентских кадровых программ, станет выстраивание коммуникаций с силовыми структурами
Александр Тихонов
Вместо гражданского Гладкова руководить Белгородской областью доверили генералу Шуваеву
Вместо гражданского Гладкова руководить Белгородской областью доверили генералу Шуваеву

Весенний «губернаторопад», начавшийся 4 мая анонсированной «Ведомостями» отставкой главы Дагестана Сергея Меликова, продолжился 13 мая. Как и предполагали «Ведомости» еще в начале апреля, свои посты досрочно покинули главы прифронтовых Белгородской и Брянской областей Вячеслав Гладков и Александр Богомаз соответственно. Президент России Владимир Путин вечером в среду назначил врио глав указанных субъектов и провел с ними встречи.

Врио губернатора Белгородской области назначен бывший замглавы Иркутской области генерал-майор Александр Шуваев. Он родом из Нового Оскола Белгородской области, кадровый военный, удостоен звания Героя России за боевые заслуги в спецоперации на Украине и других вооруженных конфликтах, имеет множество наград. Является участником второго потока президентской кадровой программы «Время героев».

Был назначен замгубернатора Приангарья в январе 2026 г.

Должность врио главы Брянской области Путин доверил управленцу с Урала Егору Ковальчуку, который с 2024 г. возглавлял правительство Луганской народной республики (ЛНР). Политолог Ростислав Туровский напоминает, что Виталий Хоценко возглавлял правительство ДНР, а затем стал губернатором Омской области.

До назначения в ЛНР Ковальчук занимал посты мэра Миасса и вице-губернатора Челябинской области. Политолог Евгений Минченко считает, что тот давно был в кадровом резерве. Это второй замгубернатора из Уральского региона, получивший пост премьер-министра в новых регионах: первым была Ирина Гехт, возглавлявшая правительство Запорожской области (сейчас – глава Ненецкого автономного округа).

Главными задачами новых глав регионов станут коммуникации с военными и силовыми структурами, считает политолог Виталий Иванов. По его мнению, ключевыми компетенциями для назначения управленцев в приграничные субъекты являются повышенная устойчивость к ЧП и кризисным ситуациям. Замены губернаторов в Белгородской и Брянской областях – это выполнение многократно заявленных установок на обновление власти участниками спецоперации, добавил Иванов.

Замены в приграничных регионах в первую очередь призваны были продемонстрировать, что Москва усиливает там свой контроль, одновременно учитывая опыт участия в спецоперации и работы чиновников в Донбассе, говорит Туровский. «Вероятно, успешность новых глав будет сильно зависеть от поддержки центра, в том числе финансовой, а сложившиеся элиты могут столкнуться с новыми расследованиями коррупции», – заключил политолог.

У Гладкова в сентябре 2026 г. заканчивался срок полномочий и пора было что-то решать, а по Брянской области замены ждали в последние пару месяцев, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Богомаз в 2025 г. был переизбран на третий срок. Еще недавно Белгородчина и Брянщина были самыми проблемными субъектами наряду с Курской областью, но сейчас они все меньше выбиваются из общего ряда, отмечает эксперт.

По его мнению, назначения призваны символизировать продолжение рекрутирования кадров из числа участников боевых действий и гражданских чиновников новых регионов.

