Почему Путин сменил глав приграничных Белгородской и Брянской областей

У Гладкова в сентябре 2026 г. заканчивался срок полномочий и пора было что-то решать, а по Брянской области замены ждали в последние пару месяцев, говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Богомаз в 2025 г. был переизбран на третий срок. Еще недавно Белгородчина и Брянщина были самыми проблемными субъектами наряду с Курской областью, но сейчас они все меньше выбиваются из общего ряда, отмечает эксперт.