Путин сменил глав Белгородской и Брянской областей

Путин сменил глав Белгородской и Брянской областейВрио губернаторов назначены Александр Шуваев и Егор Ковальчук
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отправлен в отставку. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Указом президента Владимира Путина временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Шуваев.
По информации источников «Ведомостей», Гладков может стать послом России в Абхазии. Ранее источники также сообщали, что он может перейти на работу в федеральное правительство, заняв должность замминистра.
О том, что власти обсуждают возможную смену главы Белгородской области, «Ведомости» сообщили 6 апреля со ссылкой на три источника, близких к АП.
В Кремле также сообщили, что губернатор Брянской области Александр Богомаз подал в отставку по собственному желанию. Пост врио главы региона занял экс-председатель правительства Луганской народной республики (ЛНР) Егор Ковальчук.
6 апреля «Ведомости» писали, что Богомаз может уйти в отставку. Тогда эксперты отмечали, что небольшая задержка со сменой глав регионов объясняется тем, что изначально предложенная кандидатура на пост врио главы Брянской области не прошла согласование.
Гладков родился 15 января 1969 г. в селе Кучки Каменского района Пензенской области.
В 2000 г. устроился в администрацию города Заречный, где работал 16 лет. В 2008 г. Гладков вступил в «Единую Россию». В 2009-2016 гг. возглавлял администрацию Заречного.
В 2016 г. Гладков стал замгубернатора – председателем правительства Севастополя. В 2018 г. был назначен зампредседателя правительства – руководителем аппарата правительства Ставропольского края. В ноябре 2020 г. Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области.
Гладков был награжден орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Участник спецоперации и программы «Время героев» Шуваев родился в 1981 г. в Новом Осколе Белгородской области.
Военную службу начал в Омске, затем был переведен в гвардейский десантно-штурмовой полк в Ставрополе. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе и в операции по принуждению Грузии к миру в 2008 г. Участвовал также в российской военной операции в Сирии.
После начала спецоперации на Украине Шуваев командовал мотострелковой бригадой, сформированной в ЛНР, и участвовал во взятии Северодонецка и Лисичанска. Позднее стал командующим 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го Донецкого армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.
В июне 2025 г. Шуваев стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», созданной по инициативе президента. После завершения обучения проходил стажировку в органах власти, а в январе 2026 г. он был назначен заместителем губернатора Иркутской области, курировал взаимодействие с правоохранительными органами.
Шуваев за боевые заслуги удостоен звания Героя России. Является кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского, а также трех орденов Мужества.
Богомаз родился 23 февраля 1961 г. в деревне Гриденки Стародубского района Брянской области.
В 1998-2003 гг. занимал должность главного инженера ПУ «Стародубрайгаз». Одновременно в 1998 г. вместе с женой основал крестьянско-фермерское хозяйство «Богомаз» в Стародубском районе. КФХ существует и сейчас.
В 2003 г. Богомаз стал первым заместителем главы администрации Стародубского района, а уже через год его избрали депутатом Меленского сельского поселения.
В марте 2009 г. прошел в Брянскую областную думу по Стародубскому одномандатному округу №28 от партии «Единая Россия». Одновременно был председателем совета директоров «Брянскагро», куда входили КФХ «Богомаз», ООО «Надежда» и само «Брянскагро» в Навлинском районе.
В 2011 г. принял участие в выборах в Госдуму VI созыва по списку от «Единой России», но не прошел. В ноябре 2012 г. стал депутатом Госдумы, получив вакантный мандат Андрея Бочарова (с 2014 г. – губернатор Волгоградской области). Работал в комитетах по науке и аграрным вопросам.
9 сентября 2014 г. президентским указом был назначен врио губернатора Брянской области. На выборах 2015 г. Богомаз баллотировался от «Единой России» и одержал победу. В августе 2019 г. был включен в Государственный совет РФ.
В сентябре 2025 г. Богомаз в третий раз стал губернатором Брянской области.
Ковальчук родился 28 марта 1973 г. в Челябинске.
С 1995 по 2005 г. работал в банковском секторе, был первым заместителем директора в ЗАО коммерческий банк «Ураллига».
С 2005 по 2010 г. возглавлял МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» в Челябинске. В 2010-2012 гг. занимал должность заместителя главы администрации Челябинска по городскому хозяйству. В 2012-2014 гг. был министром промышленности и природных ресурсов, а в 2014 г. – министром радиационной и экологической безопасности Челябинской области.
В сентябре 2019 г. Ковальчук был назначен заместителем губернатора Челябинской области. С мая 2023 г. – глава Миасса. В июне 2024 г. возглавил правительство ЛНР.
Ковальчук также является выпускником «Школы-губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.