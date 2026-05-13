YDEX4 136-0,24%CNY Бирж.10,816-0,31%IMOEX2 694,72+0,18%RTSI1 157,45+0,79%RGBI119,47-0,02%RGBITR782,34+0,02%
Политика

Чем известен ушедший в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз

Врио главы региона назначен Егор Ковальчук
Денис Куренев
Сергей Бобылев / ТАСС
Сергей Бобылев / ТАСС

13 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию. Его сменил Егор Ковальчук, возглавляющий правительство ЛНР. Что известно о главе региона, ушедшем с поста, – в справке «Ведомостей».

Александр Богомаз родился 23 февраля 1961 г. в деревне Гриденки (входит в состав Меленского сельского поселения) Стародубского района Брянской области. По его словам, несколько поколений предков жили именно в Менелске, отец был учителем, а мать – директором школы. У него есть также три старшие сестры. 

После школы Богомаз хотел пойти по стопам отца-фронтовика и деда и поступить в военное училище, однако тогда туда принимали с 17 лет, а ему на тот момент было еще 16. Не желая терять время, в 1977 г. он устроился на Брянский завод дорожных машин: сначала учеником оператора, а затем стал токарем.

После работы на заводе Богомаз принял решение отложить планы о военной карьере – ему нужно было ухаживать за больной матерью и парализованным отцом. Тогда он поступил в Брянский технологический институт (сейчас – Брянский государственный инженерно-технологический университет) и окончил его в 1983 г. по специальности «инженер-механик». 

Получив диплом, Богомаз вернулся в Меленск уже вместе с женой Ольгой. Следующие 15 лет он проработал в совхозе «Берновичский» Стародубского района: начинал как инженер, а впоследствии дослужился до замдиректора. В 1998-2003 гг. занимал должность главного инженера ПУ «Стародубрайгаз».

Одновременно в 1998 г. вместе с женой основал крестьянско-фермерское хозяйство «Богомаз» в Стародубском районе. КФХ существует и сейчас: по данным Картофельного союза РФ, ему принадлежит 13 000 га в трех районах Брянской области и складской комплекс под 80 000 т картофеля. 

В 2018 г. Брянская область была признана четвертой картофельной столицей мира, в регионе выращивается около 13,8% от всего объема картофеля, производимого в России.

В 2003 г. Богомаз стал первым заместителем главы администрации Стародубского района, а уже через год его избрали депутатом Меленского сельского поселения. 

В последующие годы избирался также главой Меленского сельского поселения – председателем Меленского сельского совета, а также депутатом Стародубского районного Совета. 

В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию в Брянской государственной сельхозакадемии, посвященную сравнению эффективности возделывания различных сортов картофеля в юго-западной части Центрального района РФ. 

В марте 2009 г. прошел в Брянскую областную думу по Стародубскому одномандатному округу №28 от партии «Единая Россия», получив 63,16% голосов избирателей. Одновременно был председателем совета директоров «Брянскагро», куда входили КФХ «Богомаз», ООО «Надежда» и само «Брянскагро» в Навлинском районе.

В 2011 г. принял участие в выборах в Госдуму VI созыва по списку от «Единой России», но по итогам распределения мандатов в нижнюю палату не прошел. В ноябре 2012 г. стал депутатом Госдумы, получив вакантный мандат Андрея Бочарова (с 2014 г. – губернатор Волгоградской области). Работал в комитетах по науке и аграрным вопросам.

9 сентября 2014 г. президентским указом был назначен врио губернатора Брянской области, после чего сложил депутатские полномочия. На этому посту он сменил Николая Демина, возглавлявшего регион с декабря 2004 г. 

На выборах 2015 г. Богомаз баллотировался от «Единой России» и одержал победу, набрав 79,96% голосов. В августе 2019 г. был включен в Государственный совет РФ.

Несмотря на тесное сотрудничество с ЕР, Богомаз стал членом партии только в октябре 2019 г., возглавив при этом брянское отделение. На выборах 2020 г. также баллотировался от партии власти и набрал 71,69% голосов. В декабре 2021 г. вошел в Высший совет ЕР. 

В сентябре 2025 г. Богомаз в третий раз стал губернатором Брянской области, заручившись поддержкой 78,78% избирателей. 

В 2022 г. США, Великобритания и Канада ввели санкции против Богомаза, как и в отношении многих других представителей российской власти.

В 2018 г. был награжден почетной грамотой президента, а в 2021 г. – орденом Дружбы.

Богомаз женат, у него двое сыновей – Михаил и Роман.

