Чем известен ушедший в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз

После школы Богомаз хотел пойти по стопам отца-фронтовика и деда и поступить в военное училище, однако тогда туда принимали с 17 лет, а ему на тот момент было еще 16. Не желая терять время, в 1977 г. он устроился на Брянский завод дорожных машин: сначала учеником оператора, а затем стал токарем.