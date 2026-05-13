Чем известен ушедший в отставку губернатор Брянской области Александр Богомаз

Чем известен ушедший в отставку губернатор Брянской области Александр БогомазВрио главы региона назначен Егор Ковальчук
13 мая президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Брянской области Александра Богомаза по собственному желанию. Его сменил Егор Ковальчук, возглавляющий правительство ЛНР. Что известно о главе региона, ушедшем с поста, – в справке «Ведомостей».
Александр Богомаз родился 23 февраля 1961 г. в деревне Гриденки (входит в состав Меленского сельского поселения) Стародубского района Брянской области. По его словам, несколько поколений предков жили именно в Менелске, отец был учителем, а мать – директором школы. У него есть также три старшие сестры.
После школы Богомаз хотел пойти по стопам отца-фронтовика и деда и поступить в военное училище, однако тогда туда принимали с 17 лет, а ему на тот момент было еще 16. Не желая терять время, в 1977 г. он устроился на Брянский завод дорожных машин: сначала учеником оператора, а затем стал токарем.
После работы на заводе Богомаз принял решение отложить планы о военной карьере – ему нужно было ухаживать за больной матерью и парализованным отцом. Тогда он поступил в Брянский технологический институт (сейчас – Брянский государственный инженерно-технологический университет) и окончил его в 1983 г. по специальности «инженер-механик».
Получив диплом, Богомаз вернулся в Меленск уже вместе с женой Ольгой. Следующие 15 лет он проработал в совхозе «Берновичский» Стародубского района: начинал как инженер, а впоследствии дослужился до замдиректора. В 1998-2003 гг. занимал должность главного инженера ПУ «Стародубрайгаз».
Одновременно в 1998 г. вместе с женой основал крестьянско-фермерское хозяйство «Богомаз» в Стародубском районе. КФХ существует и сейчас: по данным Картофельного союза РФ, ему принадлежит 13 000 га в трех районах Брянской области и складской комплекс под 80 000 т картофеля.
В 2018 г. Брянская область была признана четвертой картофельной столицей мира, в регионе выращивается около 13,8% от всего объема картофеля, производимого в России.
В 2003 г. Богомаз стал первым заместителем главы администрации Стародубского района, а уже через год его избрали депутатом Меленского сельского поселения.
В последующие годы избирался также главой Меленского сельского поселения – председателем Меленского сельского совета, а также депутатом Стародубского районного Совета.
В 2008 г. защитил кандидатскую диссертацию в Брянской государственной сельхозакадемии, посвященную сравнению эффективности возделывания различных сортов картофеля в юго-западной части Центрального района РФ.
В марте 2009 г. прошел в Брянскую областную думу по Стародубскому одномандатному округу №28 от партии «Единая Россия», получив 63,16% голосов избирателей. Одновременно был председателем совета директоров «Брянскагро», куда входили КФХ «Богомаз», ООО «Надежда» и само «Брянскагро» в Навлинском районе.
В 2011 г. принял участие в выборах в Госдуму VI созыва по списку от «Единой России», но по итогам распределения мандатов в нижнюю палату не прошел. В ноябре 2012 г. стал депутатом Госдумы, получив вакантный мандат Андрея Бочарова (с 2014 г. – губернатор Волгоградской области). Работал в комитетах по науке и аграрным вопросам.
9 сентября 2014 г. президентским указом был назначен врио губернатора Брянской области, после чего сложил депутатские полномочия. На этому посту он сменил Николая Демина, возглавлявшего регион с декабря 2004 г.
На выборах 2015 г. Богомаз баллотировался от «Единой России» и одержал победу, набрав 79,96% голосов. В августе 2019 г. был включен в Государственный совет РФ.
Несмотря на тесное сотрудничество с ЕР, Богомаз стал членом партии только в октябре 2019 г., возглавив при этом брянское отделение. На выборах 2020 г. также баллотировался от партии власти и набрал 71,69% голосов. В декабре 2021 г. вошел в Высший совет ЕР.
В сентябре 2025 г. Богомаз в третий раз стал губернатором Брянской области, заручившись поддержкой 78,78% избирателей.
В 2022 г. США, Великобритания и Канада ввели санкции против Богомаза, как и в отношении многих других представителей российской власти.
В 2018 г. был награжден почетной грамотой президента, а в 2021 г. – орденом Дружбы.
Богомаз женат, у него двое сыновей – Михаил и Роман.