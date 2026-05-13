Кто такой Егор Ковальчук

Егор Викторович Ковальчук родился 28 марта 1973 г. в Челябинске. В 1995 г. окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», спустя два года – тот же вуз по направлению «Юриспруденция», а в 2010 г. получил диплом Южно‑Уральского государственного университета по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Ковальчук также является выпускником «школы-губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.