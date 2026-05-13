Кто такой Егор Ковальчук

Кто такой Егор КовальчукБрянскую область возглавил председатель правительства ЛНР
13 мая президент Россси Владимир Путин встретился с председателем правительства Луганской народной республики (ЛНР) Егором Ковальчуком и назначил его врио губернатора Брянской области вместо ушедшего в отставку Александра Богомаза. Чем известен новый глава региона – в справке «Ведомостей».
Егор Викторович Ковальчук родился 28 марта 1973 г. в Челябинске. В 1995 г. окончил Челябинский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии в машиностроении», спустя два года – тот же вуз по направлению «Юриспруденция», а в 2010 г. получил диплом Южно‑Уральского государственного университета по специальности «Водоснабжение и водоотведение». Ковальчук также является выпускником «школы-губернаторов» – программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.
Профессиональная деятельность Ковальчука стартовала в 1995 г. с позиции экономиста в Южно-Уральском филиале Машбанка. В последующие десять лет он продвигался по карьерной лестнице в банковской сфере и в итоге занял пост первого заместителя ЗАО КБ «Ураллига».
В 2005 г. возглавил МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» Челябинска. На этом посту он проработал до 2010-го, после чего занял должность заместителя главы администрации Челябинска по жилищно‑коммунальному и городскому хозяйству.
В 2012 г. занял пост министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области, а в начале 2014-го стал исполняющим обязанности, а затем и главой Министерства радиационной и экологической безопасности региона.
В 2015 г. Ковальчук перебрался в Ханты‑Мансийский автономный округ – Югру, где до 2019 г. руководил департаментом жилищно‑коммунального комплекса и энергетики. Позднее, до сентября 2019‑го, исполнял обязанности начальника отдела департамента спецпроектов Минстроя России.
В 2019-2022 гг. занимал пост заместителя губернатора Челябинской области, отвечая за работу областного Минпрома.
17 мая 2023 г. возглавил Миасский городской округ, а 13 июля того же года избран секретарем миасского отделения партии «Единая Россия» и одновременно назначен заместителем губернатора региона на общественных началах. Эту должность он занимал до 4 июля 2024 г.
26 июня 2024 г. глава ЛНР Леонид Пасечник представил Ковальчука на должность председателя регионального правительства. 10 июля 2024 г. депутаты Народного Совета ЛНР поддержали его кандидатуру.
13 мая 2026 г. указом президента РФ Владимира Путина назначен временно исполняющим обязанности губернатора Брянской области.