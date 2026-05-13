Чем известен Вячеслав Гладков

Чем известен Вячеслав ГладковОн покинул пост губернатора Белгородской области
Вячеслав Гладков ушел в отставку с поста губернатора Белгородской области. Он подал заявление о досрочном прекращении полномочий, сообщили в Кремле. О том, чем известен бывший глава региона, – в справке «Ведомостей».
Вячеслав Гладков родился 15 января 1969 г. в селе Кучки Каменского района Пензенской области. Вскоре семья переехала в Пензу, где будущий губернатор окончил первый класс, а после – в закрытый город «Пенза-19» (сейчас – Заречный), где получил аттестат.
После школы отправился в Ленинградское высшее военное инженерное училище связи им. Ленсовета, но не доучился и ушел в армию.
После службы поступил в Санкт-Петербургский университет экономики и финансов (сейчас – Санкт-Петербургский государственный экономический университет). Окончил его в 1996 г. по специальности «Экономист». Получил также дополнительное образование в Пензенском государственном университете по специальности «Муниципальное управление».
После завершения обучения Гладков начал работать в Пензенском управлении строительства, сначала экономистом по договорной и претензионной работе, а затем – руководителем финансовой группы централизованной бухгалтерии.
В 2000 г. устроился в администрацию города Заречный, где работал на протяжении последующих 16 лет: сначала – в отделе по экономике и развитию рыночных отношений, потом – заместителем и первым заместителем главы администрации.
В 2008 г. Гладков вступил в «Единую Россию». В 2012 г. окончил обучение в магистратуре РАНХиГС при президенте РФ по специальности «Менеджмент», получив дополнительную квалификацию «Мастер делового администрирования» (МВА). В том же году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Формирование и развитие региональных сельскохозяйственных кооперативных рынков».
В 2009-2016 гг. возглавлял администрацию Заречного.
В 2016 г. Гладков пошел на повышение, став замгубернатора – председателем правительства Севастополя. В 2018 г. был назначен зампредседателя правительства – руководителем аппарата правительства Ставропольского края.
В 2020 г. завершил обучение по Программе развития кадрового управленческого резерва государственной службы Высшей школы государственного управления (так называемой «школе губернаторов»). В ноябре того же года президент Владимир Путин назначил Гладкова врио губернатора Белгородской области. На этом посту он сменил Евгения Савченко, руководившего регионом более 26 лет.
В сентябре 2021 г. на прямых досрочных выборах губернатора Белгородской области Гладков баллотировался от «Единой России» и одержал победу, набрав 78,79% голосов. В декабре того же года стал врио секретаря регионального отделения «Единой России» (с марта 2022 г. – секретарем) и вошел в состав Генерального совета партии. В 2024 г. вышел из состав Генсовета, но вошел в Высший совет ЕР.
После начала спецоперации на Украине приграничная Белгородская область регулярно подвергалась обстрелам со стороны ВСУ, а канал Гладкова в Telegram (сейчас в нем более 470 000 подписчиков) начал активно публиковать информацию об атаках, их последствиях и помощи пострадавшим. В феврале 2026 г. он публично выразил обеспокоенность в связи с замедлением мессенджера, заявив, что это может сказаться на оперативном оповещении людей. По итогам февраля в рейтинге «Медиалогии», измеряющем «вес» губернаторов в соцсетях, Гладков занял первое место, а в медиарейтинге по итогам марта – четвертое, в СМИ его упомянули в 26 200 сообщениях.
В ноябре 2022 г. попал под санкции Великобритании, а в декабре того же года – США.
В мае 2024 г. Гладков был награжден орденом Мужества «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга».
Женат, у него четверо детей – трое сыновей и дочь. Осенью 2025 г. Гладков рассказывал, что пытался отправить свою семью в более безопасное место, но его супруга отказалась покидать регион.