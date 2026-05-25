Лавров: РФ приветствует планы африканских стран открыть посольства в Москве

24 мая президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров африканских государств с Днем Африки. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля. В ней президент отметил, что День Африки символизирует победы народов континента над колониализмом. По словам главы государства, африканские страны добились значительных результатов в социально-экономическом развитии, а их роль в международной повестке растет.