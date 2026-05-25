Главная / Политика /

Лавров: РФ приветствует планы африканских стран открыть посольства в Москве

Ведомости

Россия поддерживает намерение ряда африканских государств открыть дипломатические представительства в Москве и готова содействовать этому процессу. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил на торжественном приеме по случаю Дня Африки.

«Приветствуем планы ряда африканских стран открыть свои посольства в Москве, будем этому всячески способствовать», – сказал Лавров.

По словам министра, укреплению стратегического партнерства России и стран Африки также способствует расширение российского дипломатического присутствия на континенте.

Лавров напомнил, что в 2025 г. начали работу российские посольства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане. В дальнейшем Москва планирует открыть дипломатические представительства в Гамбии, Либерии и Того.

24 мая президент РФ Владимир Путин поздравил лидеров африканских государств с Днем Африки. Поздравительная телеграмма была опубликована на сайте Кремля. В ней президент отметил, что День Африки символизирует победы народов континента над колониализмом. По словам главы государства, африканские страны добились значительных результатов в социально-экономическом развитии, а их роль в международной повестке растет.

