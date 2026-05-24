Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки
Президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств стран Африки с Днем Африки. Телеграмма была размещена на сайте Кремля. Путин напомним, что День Африки символизирует победы народов африканского континента над колониализмом.
По его словам, страны Африки показали существенный прогресс в экономике и социальной сфере, их роль в международной повестке растет. Через Африканский союз и субрегиональные структуры расширяется сотрудничество, выстраиваются общие механизмы реагирования на локальные конфликты и кризисы, а интеграционные процессы продолжают развиваться.
Как отметил Путин, Россия высоко ценит традиционно дружеские связи с африканскими странами.
«Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободе от любых форм дискриминации и диктата», – заявил глава государства.
Путин напомнил о проведении в октябре третьего саммита Россия – Африка. Он состоится в Москве. Форум может открыть новые возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества между российскими и африканскими партнерами в различных сферах, подчеркнул президент.
Саммит Россия – Африка состоится 28–29 октября 2026 г. Планируется, что ключевые ориентиры и задачи следующего этапа российско-африканских отношений будут зафиксированы в новом плане действий Форума партнерства «Россия – Африка» на 2027–2029 гг.