Политика

Путин поздравил лидеров африканских стран с Днем Африки

Президент России Владимир Путин поздравил глав государств и правительств стран Африки с Днем Африки. Телеграмма была размещена на сайте Кремля. Путин напомним, что День Африки символизирует победы народов африканского континента над колониализмом.

По его словам, страны Африки показали существенный прогресс в экономике и социальной сфере, их роль в международной повестке растет. Через Африканский союз и субрегиональные структуры расширяется сотрудничество, выстраиваются общие механизмы реагирования на локальные конфликты и кризисы, а интеграционные процессы продолжают развиваться.

Как отметил Путин, Россия высоко ценит традиционно дружеские связи с африканскими странами.

«Нас объединяет стремление к построению справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права, свободе от любых форм дискриминации и диктата», – заявил глава государства.

Путин напомнил о проведении в октябре третьего саммита Россия – Африка. Он состоится в Москве. Форум может открыть новые возможности для развития взаимовыгодного сотрудничества между российскими и африканскими партнерами в различных сферах, подчеркнул президент.

Саммит Россия – Африка состоится 28–29 октября 2026 г. Планируется, что ключевые ориентиры и задачи следующего этапа российско-африканских отношений будут зафиксированы в новом плане действий Форума партнерства «Россия – Африка» на 2027–2029 гг.

