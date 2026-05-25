Индонезия заблокировала Polymarket после ставок на досрочный уход президента
Рынок прогнозов Polymarket заблокирован на территории Индонезии в рамках борьбы с азартными онлайн-играми, сообщил Reuters со ссылкой на министерство связи и цифровых технологий страны. Блокировка произошла спустя несколько дней после того, как сайт начал прием ставок на досрочное завершение президентского срока Прабово Субианто.
Представитель министерства Александр Сабар заявил, что Polymarket классифицируется Индонезией как онлайн-платформа для азартных игр, а потому нарушает действие индонезийского законодательства. Он добавил, что правительство страны проверяет все аккаунты в соцсетях, связанные с этой платформой для прогнозирования.
20 мая Индонезия представила масштабный план по централизации экспорта ключевых товаров, чтобы увеличить государственный доход за счет контроля над продажей и ценообразованием своих ресурсов. На следующий день на Polymarket был открыт прием заявок на досрочную отставку Субианто, президентский срок которого закончится в 2029 г.