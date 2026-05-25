В командовании ВСУ заявили о серьезном дефиците ракет ПВО

Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о серьезном дефиците ракет для систем ПВО на Украине, передает ТАСС.

«У Украины серьезный дефицит в целом ракетного вооружения», – отметил спикер.

Свое заявление он сделал на фоне сообщений украинских СМИ о провальной работе ПВО, которая не смогла отразить удары российских ракет по военным объектам в Киеве и Киевской области минувшей ночью.

В последние месяцы проблема нехватки ракет для систем противовоздушной обороны стала одной из наиболее острых для украинской армии. В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил о дефиците ракет для ПВО Patriot «хуже некуда».

В середине мая WP сообщила, что несколько стран ЕС отказались передать Украине свои запасы ракет для Patriot, опасаясь ослабления собственной обороны. При этом украинские запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot почти полностью исчерпаны. А The Wall Street Journal сообщила, что дефицит ракет ПВО у самих США грозит оставить Украину без средств защиты.

