В командовании ВСУ заявили о серьезном дефиците ракет ПВО

В середине мая WP сообщила, что несколько стран ЕС отказались передать Украине свои запасы ракет для Patriot, опасаясь ослабления собственной обороны. При этом украинские запасы ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов Patriot почти полностью исчерпаны. А The Wall Street Journal сообщила, что дефицит ракет ПВО у самих США грозит оставить Украину без средств защиты.