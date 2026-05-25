Решетников: Россия и Бразилия обсуждают долгосрочные поставки СПГ

Бразилия и Россия последовательно расширяют энергетическое сотрудничество. В феврале 2024 г. страны пришли к решению расширить номенклатуру ввозимой в РФ сельхозпродукции и приветствовали увеличение поставок в Бразилию российского природного газа, дизельного топлива и уранового топлива для АЭС. В 2024 г. двусторонний товарооборот достиг максимума – $12,4 млрд, в первой половине 2025 г. товарооборот между странами превысил $5,8 млрд, увеличившись более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.