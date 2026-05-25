Решетников: Россия и Бразилия обсуждают долгосрочные поставки СПГ
Переговоры по долгосрочным поставкам сжиженного природного газа из России в Бразилию перешли в «предметную стадию», заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников по итогам заседания межправкомиссии в Бразилиа, сообщает «РИА Новости».
По его словам, бразильская сторона заинтересована в закупках СПГ для производства удобрений. Также Россия работает над признанием бразильскими властями российских стандартов сертификации нефтегазового оборудования – после снятия барьеров начнутся поставки.
«Мы обсуждаем тему долгосрочных поставок сюда не только нефтепродуктов, но и сжиженного природного газа, потому что тоже коллеги заинтересованы не только брать удобрения, но и здесь производить», – пояснил Решетников.
Он также отметил, что Россия работает над признанием бразильской стороной российских стандартов на нефтегазовое оборудование. «Очень важно, чтобы и наша сертификация признавалась, и наши стандарты, тогда мы, соответственно, начнем поставлять сюда и нефтегазовое оборудование», – сказал министр.
Решетников добавил, что качество российского нефтегазового оборудования очень высокое, и это позволит наращивать его поставки в Бразилию. Стороны также подтвердили намерение заключить новое соглашение о сотрудничестве в атомной энергетике, которое находится на рассмотрении двух стран.
Бразилия и Россия последовательно расширяют энергетическое сотрудничество. В феврале 2024 г. страны пришли к решению расширить номенклатуру ввозимой в РФ сельхозпродукции и приветствовали увеличение поставок в Бразилию российского природного газа, дизельного топлива и уранового топлива для АЭС. В 2024 г. двусторонний товарооборот достиг максимума – $12,4 млрд, в первой половине 2025 г. товарооборот между странами превысил $5,8 млрд, увеличившись более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.