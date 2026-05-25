RTSI1 144,01-1,51%RGBI119-0,28%CNY Бирж.10,607+0,73%IMOEX2 598,2-1,05%RGBITR782,17-0,17%
Президент Ирана Пезешкиан решил отменить ограничения на интернет в стране

Президент Ирана Масуд Пезешкиан распорядился восстановить международный доступ в интернет, который был фактически отключен в стране на протяжении 87 дней. Как передает иранское агентство Tasnim, соответствующее указание уже направлено в министерство связи. Механизм и сроки повторного подключения к глобальной сети пока не раскрываются.

Большинство иранцев не имели выхода в интернет с 28 февраля – после начала американо-израильских ударов, а до этого аналогичные ограничения действовали в период январских протестов.

Власти Ирана отключили интернет на фоне старта военной операции США и Израиля 28 февраля. К 22 марта время отключения превысило 500 часов, а к 25 мая достигло 87 дней. Ранее аналогичные меры применялись во время 12-дневной войны с Израилем летом 2025 г. и при подавлении массовых протестов в январе 2026 г.

