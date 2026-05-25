Президент Ирана Пезешкиан решил отменить ограничения на интернет в стране

Власти Ирана отключили интернет на фоне старта военной операции США и Израиля 28 февраля. К 22 марта время отключения превысило 500 часов, а к 25 мая достигло 87 дней. Ранее аналогичные меры применялись во время 12-дневной войны с Израилем летом 2025 г. и при подавлении массовых протестов в январе 2026 г.