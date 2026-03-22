NetBlocks: власти Ирана блокируют интернет более 500 часов

Ведомости

Доступ к интернету в Иране недоступен более 500 часов, сообщила международная служба мониторинга интернета NetBlocks в X.

«Спустя 528 часов Иран вступает в 23-й день изоляции от мира, введенное режимом отключение интернета продолжается уже четвертую неделю», – говорится в публикации.

Иранские власти отключили интернет в республике на фоне старта американо-израильской операции. Такие же меры применялись во время 12-дневной войны с Израилем летом 2025 г.

Власти страны отключали интернет и при протестах в январе 2026 г. На фоне этого компания SpaceX бизнесмена Илона Маска сделала спутниковый сервис Starlink в Иране бесплатным.

