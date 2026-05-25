Политика

Пушилин: двое детей и пять взрослых погибли в ДНР из-за ударов ВСУ

Семь человек, включая двоих детей, погибли и еще 15 пострадали сегодня в ДНР в результате атак украинских беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.

Он отметил, что в Горловке из-за атаки дрона погибла семья из четырех человек: двое детей 2012 и 2013 г.р. и двое взрослых 1982 и 1986 г.р. В Макеевке, Дебальцево и Савельевке от ударов БПЛА погибли три мужчины 1996, 1987 г.р. и еще один человек, который пока не опознан.

В Горловке при сбросе взрывоопасного предмета с дрона тяжелые ранения получили подросток 2011 г.р., а также женщины 1944 г.р. и еще одна, чьи данные уточняются.

В Енакиево, Донецке, Селидово и Пантелеймоновке ранения средней степени тяжести получили еще четверо мужчин, а также девушка 2009 г.р. и мальчик 2019 г.р.

В ходе атак ВСУ также повреждены более 10 объектов гражданской инфраструктуры и жилых домов, автобус городского маршрута, три легковых автомобиля и спецтехника в городских округах Донецк, Макеевка, Горловка, Енакиево и Дебальцево, Старобешевском и Новоазовском муниципальных округах.

О погибших в Горловке четырех мирных жителях, включая двоих детей, 25 мая сообщил глава городского округа Иван Приходько. В феврале 2026 г. атака ВСУ унесла жизни женщины и ребенка в поселке Сартана (ДНР).

