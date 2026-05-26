Kan: глава спецслужбы Израиля тайно приехал в ОАЭ для диалога с палестинцами
Директор Службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Давид Зини прибыл в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) для проведения встречи с экс-руководителем Службы превентивной безопасности Палестинской национальной администрации (ПНА) в секторе Газа Мохаммедом Дахланом, сообщила гостелерадиокомпания Израиля Kan со ссылкой на источники.
ШАБАК официально не подтверждала и не опровергала этот визит Зини в ОЭА, как и встречу с представителем палестинских сил. «Мы не ссылаемся на график начальника службы», – сказали в ШАБАК.
В феврале израильский «12-й канал» со ссылкой на источники в израильском правительстве сообщал, что власти ОАЭ заинтересованы взять под свой контроль гражданские сферы сектора Газа. При этом отмечалось, что страна готова частично финансировать восстановление разрушенной войной инфраструктуры в палестинском анклаве. Телеканал писал, что для реализации этого плана ОАЭ проводит переговоры с руководством Израиля.
22 января в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина с его коллегой из Палестины Махмудом Аббасом. Встреча состоялась на фоне обсуждений инициативы президента США Дональда Трампа «Совет мира». Тогда Путин напомнил, что еще в 1988 г. СССР признал Палестину как государство и придерживается такой же позиции и сегодня. «Наше отношение к вопросам Палестины и урегулирования на Ближнем Востоке имеет принципиальный, неконъюнктурный характер», – подчеркнул российский лидер.