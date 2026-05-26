Совбез: Запад продолжает создавать сеть биолабораторий по всему миру
Западные страны занимаются созданием закрытых биологических лабораторий по всему миру, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Венедиктов в ходе открытия Международного форума по безопасности.
«Еще одной негативной тенденцией становится растущее использование химического и биологического оружия с целью оказания давления на независимые государства. По всему миру продолжает создаваться сеть закрытых западных биолабораторий», – сказал он (цитата по ТАСС).
30 марта официальный представитель УФСБ России по ДНР Арина Клепанова сообщила, что спецслужбы обнаружили на территории региона схроны с химическим и бактериологическим оружием. Она рассказала, что такие схроны с отравляющими веществами находят «время от времени».
13 марта постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин говорил, что у России есть данные о планах вооруженных сил Украины организовать провокацию с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом российскую армию. Тогда он напомнил о ситуации в конце декабря 2025 г., когда в город Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие украинских войск радиационной, химической и биологической защиты.