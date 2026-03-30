ФСБ нашла в ДНР схроны с химическим и бактериологическим оружием
Спецслужбы обнаружили на территории Донецкой народной республики (ДНР) схроны с химическим и бактериологическим оружием. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по региону Арина Клепанова в ходе выставки сбитого и трофейного вооружения, посвященной премьере сериала «Центурия».
«Если мы говорим про схроны, время от времени мы находим, и видим именно отравляющие вещества. То есть украинская сторона использует действительно бактериологическое оружие, химическое оружие, чтобы отравить наше население», – отметила собеседница агентства.
По словам Клепановой, такие схроны были найдены на территориях ДНР, освобожденных от ВСУ, в достаточно большом количестве.
13 марта постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил, что у России есть данные о планах вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать провокацию с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом российскую армию. Он напомнил, что в конце декабря 2025 г. в город Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие украинских войск радиационной, химической и биологической защиты. Их присутствие, по словам Тарабрина, зафиксировано и в районе Изюмского приборостроительного завода.