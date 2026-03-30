13 марта постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин сообщил, что у России есть данные о планах вооруженных сил Украины (ВСУ) организовать провокацию с использованием химоружия, чтобы затем обвинить в этом российскую армию. Он напомнил, что в конце декабря 2025 г. в город Изюм Харьковской области прибыли военнослужащие украинских войск радиационной, химической и биологической защиты. Их присутствие, по словам Тарабрина, зафиксировано и в районе Изюмского приборостроительного завода.