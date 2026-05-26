КСИР сообщил о нарушении США воздушного пространства Ирана
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана обвинил США в нарушении воздушного пространства страны в районе Персидского залива. Иранские подразделения ПВО обстреляли истребитель F35 и беспилотники, один из которых сбили. Об этом пишет Tasnim.
КСИР предупредил, что любая попытка нарушить перемирие со стороны США повлечет за собой ответные действия Ирана.
Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что американские военнослужащие нанесли новые удары по южной территории Ирана. Официально целью атаки стала самооборона США на юге Ирана. Вашингтон поразил два катера КСИР и площадку для запуска ракет.
25 мая президент США Дональд Трамп в соцсети ThuthSocial заявил, что переговоры США и Ирана проходят успешно, сделка может стать великой либо ее не будет совсем. Однако при отсутствии соглашения американские военные вернутся к боевым действиям в Иране и будут «стрелять, но больше и сильнее, чем когда-либо прежде».