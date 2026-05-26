КСИР сообщил о нарушении США воздушного пространства Ирана

25 мая президент США Дональд Трамп в соцсети ThuthSocial заявил, что переговоры США и Ирана проходят успешно, сделка может стать великой либо ее не будет совсем. Однако при отсутствии соглашения американские военные вернутся к боевым действиям в Иране и будут «стрелять, но больше и сильнее, чем когда-либо прежде».