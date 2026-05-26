Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,546-0,58%RGSS0,194-0,1%CHKZ16 500-2,37%IMOEX2 582,66-0,6%RTSI1 137,17-0,6%RGBI118,92-0,16%RGBITR781,84-0,13%
Главная / Политика /

КСИР сообщил о нарушении США воздушного пространства Ирана

Ведомости

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана обвинил США в нарушении воздушного пространства страны в районе Персидского залива. Иранские подразделения ПВО обстреляли истребитель F35 и беспилотники, один из которых сбили. Об этом пишет Tasnim.

КСИР предупредил, что любая попытка нарушить перемирие со стороны США повлечет за собой ответные действия Ирана.

Ранее журналистка Fox News Дженнифер Гриффин сообщила, что американские военнослужащие нанесли новые удары по южной территории Ирана. Официально целью атаки стала самооборона США на юге Ирана. Вашингтон поразил два катера КСИР и площадку для запуска ракет.

25 мая президент США Дональд Трамп в соцсети ThuthSocial заявил, что переговоры США и Ирана проходят успешно, сделка может стать великой либо ее не будет совсем. Однако при отсутствии соглашения американские военные вернутся к боевым действиям в Иране и будут «стрелять, но больше и сильнее, чем когда-либо прежде».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте