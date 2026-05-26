Что известно о новых ударах США по Ирану

Американские военнослужащие нанесли новые удары по южной территории Ирана. Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса. При этом вечером 25 мая агентство Reuters писало, что в иранском городе Бендер-Аббас и прибрежных районах вблизи Ормузского пролива были слышны взрывы, однако причина взрывов неизвестна.