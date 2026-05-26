Что известно о новых ударах США по Ирану

Целями атаки стали площадки для запуска ракет и иранские катера
Валерия Хлобыстова
U.S. Central Command
Американские военнослужащие нанесли новые удары по южной территории Ирана. Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса. При этом вечером 25 мая агентство Reuters писало, что в иранском городе Бендер-Аббас и прибрежных районах вблизи Ормузского пролива были слышны взрывы, однако причина взрывов неизвестна.

«Ведомости» собрали все, что известно о возобновлении ударов.

О чем еще рассказали журналистам в командовании

  • Официально целью атаки стала самооборона США на юге Ирана. Угроза, как написала Гриффин, исходила от ВС Исламской Республики.

  • Катера, которые оказались под ударом американских военных, занимались установкой мин. В результате действий США были уничтожены два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) у города Бендер-Аббас.

  • Еще одним пораженным США объектом стала площадка для запуска ракет.

  • США завершили процесс нанесения ударов, атака носила оборонительный характер. 

Что сказал Рубио о сделке с Ираном

  • Госсекретарь США Марко Рубио напомнил в беседе с журналистами, что в Катаре прошли переговоры между Вашингтоном и Тегераном. «Посмотрим, удастся ли нам добиться прогресса», – сказал он.

  • Обсуждение в ходе последних переговоров, скорее, было сосредоточено на уточнении изначального текста договора. Заключение сделки может занять несколько дней.

  • Президент США Дональд Трамп выражает желание добиться заключения сделки. Он либо сделает это, либо нет, выразил мнение Рубио.

  • Акватории, которые блокируются Ираном, в том числе Ормузский пролив, должны быть открыты «так или иначе».

Реакция Трампа на ход переговоров с Ираном до ударов

  • Переговоры США и Ирана проходят успешно, сделка может стать великой либо ее не будет совсем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети ThuthSocial вечером 25 мая.

  • При отсутствии соглашения американские военные вернутся к боевым действиям в Иране и будут «стрелять, но больше и сильнее, чем когда-либо прежде», сказал американский лидер.

  • Лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна должны подписать Авраамские соглашения. При этом Трамп допустил, что 1–2 страны могут не согласиться присоединиться к сделке, однако большинство из них должны быть готовы.

  • Авраамские соглашения впервые за 5000 лет принесут странам Ближнего Востока «истинную Мощь, Силу и Мир». Документ будут уважать больше, чем какой-либо другой в мире.

