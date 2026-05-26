Что известно о новых ударах США по Ирану

Что известно о новых ударах США по ИрануЦелями атаки стали площадки для запуска ракет и иранские катера
Американские военнослужащие нанесли новые удары по южной территории Ирана. Об этом сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети X со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) Тима Хокинса. При этом вечером 25 мая агентство Reuters писало, что в иранском городе Бендер-Аббас и прибрежных районах вблизи Ормузского пролива были слышны взрывы, однако причина взрывов неизвестна.
«Ведомости» собрали все, что известно о возобновлении ударов.
О чем еще рассказали журналистам в командовании
Официально целью атаки стала самооборона США на юге Ирана. Угроза, как написала Гриффин, исходила от ВС Исламской Республики.
Катера, которые оказались под ударом американских военных, занимались установкой мин. В результате действий США были уничтожены два катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР) у города Бендер-Аббас.
Еще одним пораженным США объектом стала площадка для запуска ракет.
США завершили процесс нанесения ударов, атака носила оборонительный характер.
Что сказал Рубио о сделке с Ираном
Госсекретарь США Марко Рубио напомнил в беседе с журналистами, что в Катаре прошли переговоры между Вашингтоном и Тегераном. «Посмотрим, удастся ли нам добиться прогресса», – сказал он.
Обсуждение в ходе последних переговоров, скорее, было сосредоточено на уточнении изначального текста договора. Заключение сделки может занять несколько дней.
Президент США Дональд Трамп выражает желание добиться заключения сделки. Он либо сделает это, либо нет, выразил мнение Рубио.
Акватории, которые блокируются Ираном, в том числе Ормузский пролив, должны быть открыты «так или иначе».
Реакция Трампа на ход переговоров с Ираном до ударов
Переговоры США и Ирана проходят успешно, сделка может стать великой либо ее не будет совсем. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети ThuthSocial вечером 25 мая.
При отсутствии соглашения американские военные вернутся к боевым действиям в Иране и будут «стрелять, но больше и сильнее, чем когда-либо прежде», сказал американский лидер.
Лидеры Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Пакистана, Турции, Египта, Иордании и Бахрейна должны подписать Авраамские соглашения. При этом Трамп допустил, что 1–2 страны могут не согласиться присоединиться к сделке, однако большинство из них должны быть готовы.
Авраамские соглашения впервые за 5000 лет принесут странам Ближнего Востока «истинную Мощь, Силу и Мир». Документ будут уважать больше, чем какой-либо другой в мире.