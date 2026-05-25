Трамп назвал успешными переговоры с Ираном
Переговоры США и Ирана проходят успешно, сделка может стать великой, если будет завершена, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети ThuthSocial.
«Это будет либо Великая Сделка для всех, либо вообще никакая Сделка – вернуться на фронт и стрелять, но больше и сильнее, чем когда-либо прежде – и никто этого не хочет!» – написал он.
Трамп напомнил, что по итогам переговоров 23 мая с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара и других государств он говорил о необходимости подписания этими странами Авраамских соглашений. Речь также идет о Пакистане, Турции, Египте, Иордании и Бахрейне. Трамп подчеркнул, что 1–2 страны могут не согласиться присоединиться к сделке, однако большинство из них должны быть готовы.
По словам американского лидера, соглашения впервые за 5000 лет принесут странам «истинную Мощь, Силу и Мир на Ближний Восток». Он отметил, что документ будут уважать больше, чем какой-либо другой в мире.
24 мая Трамп говорил, что потенциальная сделка с Ираном пока еще не согласована, и призывал не слушать критиков, которые «ничего о ней не знают». Он добавил, что, в отличие от своих предшественников, которые должны были решить эту проблему много лет назад, он «не заключает плохих сделок».