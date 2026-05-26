Путин: только преступления против человечности не имеют срока давности

По словам Путина, институт срока давности направлен на защиту интересов государства и общества. Президент подчеркнул, что если этот инструмент вообще не применяется, «то это вступает в противоречие с интересами государства и общества». Он также напомнил, что в России обсуждается установление срока давности по приватизационным сделкам, и отметил, что постарается ускорить принятие решений по этому вопросу.