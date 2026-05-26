Политика

Путин: только преступления против человечности не имеют срока давности

Единственным видом правонарушений, к которому не применяется срок давности, являются преступления против человечности, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным.

«Во всех остальных случаях срок давности необходим», – сказал российский лидер.

По словам Путина, институт срока давности направлен на защиту интересов государства и общества. Президент подчеркнул, что если этот инструмент вообще не применяется, «то это вступает в противоречие с интересами государства и общества». Он также напомнил, что в России обсуждается установление срока давности по приватизационным сделкам, и отметил, что постарается ускорить принятие решений по этому вопросу.

В феврале «Ведомости» писали о законопроекте, разработанном Минэкономразвития, по срокам давности и порядку их исчисления при оспаривании сделок о приватизации. Документ был согласован с Минфином и Минюстом и внесен на рассмотрение правительства. По словам источника «Ведомостей», подать иск об отмене решения о приватизации можно будет в течение 10 лет.

