Шойгу назвал удар по Старобельску спланированным терактом
Удар по колледжу в Старобельске ЛНР не мог быть случайным и носил характер заранее подготовленной террористической атаки. Об этом журналистам заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу по итогам заседания комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
По словам Шойгу, современные средства поражения исключают возможность случайного попадания по подобной цели. Секретарь Совбеза отметил, что применение высокоточного оружия на значительном расстоянии требует предварительной разведки и спутникового сопровождения.
«То есть это не случайность. И я кроме как террористическим актом это назвать не могу», – сказал Шойгу (цитата по ТАСС).
22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа в ЛНР. В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. В результате 21 человек погиб, 63 пострадали. Главное управление Следственного комитета ЛНР возбудило уголовное дело о теракте.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев 24 мая заявил, что президент Украины Владимир Зеленский террористическими ударами по детям намеренно спровоцировал жесткий ответ из России, чтобы было «проще просить деньги и оружие».