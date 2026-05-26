Рябков: предпосылок для диалога с США по стратегической стабильности сейчас нет

Москва пока не видит предпосылок для начала диалога с США по вопросу стратегической стабильности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях Международного форума по безопасности.

«Как отправная точка, обстановка в мире такова, что даже для диалога по стратегической стабильности и по вопросам, касающимся будущего контроля над вооружениями, на сегодня нет предпосылок», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам замминистра, Москва будет готова рассмотреть возможность диалога, только если произойдут зримые изменения к лучшему в политике США по отношению к России. Рябков подчеркнул, что пока «и близко ничего подобного нет».

22 мая президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия настойчиво выступает за создание международной системы безопасности, в которой не будет методов диктата и силового давления. Он отметил, что такая система должна формировать условия для развития по-настоящему взаимовыгодного сотрудничества.

19 мая Рябков подчеркнул, что рост стратегических рисков прямого столкновения НАТО и России может привести к «лобовой сшибке», последствия которой будут носить катастрофический характер.

