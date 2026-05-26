Ушаков: энергетика станет одной из ключевых тем визита Путина в Казахстан
Энергетика станет одним из ключевых вопросов, который будет обсуждаться в рамках визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Об этом заявил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.
По его словам, энергетика – это та сфера, в которой РФ и Казахстан активно сотрудничают. Ушаков отметил, что прогноз российской стороны по этому вопросу весьма оптимистичен.
Помощник президента РФ также сообщил, что в ходе визита лидеры обсудят вопрос увеличения транзита российской нефти через Казахстан.
Президент РФ Владимир Путин приедет в Казахстан с государственным визитом 27-29 мая по приглашению его коллеги Касым-Жомарта Токаева. По словам представителей президента Казахстана, главы государств проведут переговоры, где обсудят текущее состояние и перспективы укрепления партнерства Казахстана и России.