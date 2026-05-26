CNY Бирж.10,521-0,81%CHKZ16 550-2,07%BISVP10,63-2,03%IMOEX2 588,28-0,38%RTSI1 137,7-0,55%RGBI118,88-0,19%RGBITR781,56-0,16%
Политика

Ушаков: энергетика станет одной из ключевых тем визита Путина в Казахстан

Энергетика станет одним из ключевых вопросов, который будет обсуждаться в рамках визита президента России Владимира Путина в Казахстан. Об этом заявил помощник российского главы государства Юрий Ушаков.

По его словам, энергетика – это та сфера, в которой РФ и Казахстан активно сотрудничают. Ушаков отметил, что прогноз российской стороны по этому вопросу весьма оптимистичен.

Помощник президента РФ также сообщил, что в ходе визита лидеры обсудят вопрос увеличения транзита российской нефти через Казахстан.

Президент РФ Владимир Путин приедет в Казахстан с государственным визитом 27-29 мая по приглашению его коллеги Касым-Жомарта Токаева. По словам представителей президента Казахстана, главы государств проведут переговоры, где обсудят текущее состояние и перспективы укрепления партнерства Казахстана и России.

