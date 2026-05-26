МИД ФРГ вызвал посла РФ из-за рекомендации Москвы покинуть посольство Киева
Министерство иностранных дел (МИД) Германии вызвало российского посла в Берлине после призывов Москвы покинуть Киев. Об этом сообщило ведомство в соцсети Х.
Послу, согласно сообщению, заявили, что Германия продолжит поддерживать Украину.
22 мая украинские беспилотники атаковали колледж и общежитие в Старобельске, в результате погиб 21 человек, еще 63 получили ранения.
24 мая войска РФ нанесли удар возмездия по целям на Украине. В Минобороны РФ заявили, что массированный удар был нанесен баллистическими ракетами «Орешник» и аэробаллистическими ракетами «Искандер».
25 мая в МИД РФ предупредили персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИДе рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.