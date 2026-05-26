В Иране частично восстановился доступ в международный интернет
Подключение к международному интернету в Иране частично восстанавливается после почти полной изоляции страны от глобальной сети. Об этом сообщил сервис мониторинга интернета NetBlocks.
По данным организации, восстановление подключения началось на 88-й день после отключения. В NetBlocks отметили, что страна находилась в состоянии почти полной интернет-изоляции 2093 часа, что стало самым продолжительным общенациональным отключением интернета в современной истории.
Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф заявил в Х, что власти сделали «первый шаг к свободному и регулируемому доступу к киберпространству» в рамках обещаний правительства. «С возобновлением работы интернета будут оптимизированы цифровые сервисы, удовлетворены запросы людей, которые таким образом поддержали систему и Иран, а также устранены препятствия на пути развития экономики знаний и укрепления научного потенциала страны», – написал он.
Как сообщает BBC News, доступ к интернету в Иране был отключен после начала ударов США и Израиля 28 февраля. Иранские власти объясняли ограничения необходимостью предотвратить слежку, шпионаж и кибератаки. До нового отключения страна пользовалась полным доступом к внешнему интернету лишь около месяца после предыдущих ограничений, введенных во время подавления антиправительственных протестов в январе. Некоторые жители пытались обходить блокировки с помощью VPN-сервисов и нелегально ввезенного спутникового оборудования.
Восстановление сети началось на фоне заявлений Тегерана о новых ударах США, которые иранские власти назвали грубым нарушением режима прекращения огня, согласованного 8 апреля.
26 мая Tasnim сообщал, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана обвинил США в нарушении воздушного пространства страны в районе Персидского залива. Иранские подразделения ПВО обстреляли истребитель F35 и беспилотники, один из которых сбили.