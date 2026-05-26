В Иране частично восстановился доступ в международный интернет

Как сообщает BBC News, доступ к интернету в Иране был отключен после начала ударов США и Израиля 28 февраля. Иранские власти объясняли ограничения необходимостью предотвратить слежку, шпионаж и кибератаки. До нового отключения страна пользовалась полным доступом к внешнему интернету лишь около месяца после предыдущих ограничений, введенных во время подавления антиправительственных протестов в январе. Некоторые жители пытались обходить блокировки с помощью VPN-сервисов и нелегально ввезенного спутникового оборудования.