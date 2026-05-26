Небензя: США не выдали визу замглавы МИД России для участия в заседании СБ ООН

Это уже не первый случай невыдачи выездного документа России с американской стороны. 28 апреля Небензя заявил, что США не выдали въездную визу представителю российской делегации для участия в сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. Небензя также добавил, что американская сторона продолжает злоупотреблять положением страны, которая принимает у себя штаб-квартиру ООН. Он выразил надежду, что секретариат всемирной организации примет меры.