Небензя: США не выдали визу замглавы МИД России для участия в заседании СБ ООН
Власти США не выдали визу заместителю министра иностранных дел РФ Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает «РИА Новости».
По словам Небензи, российская сторона предпринимала попытки добиться выдачи въездного документа, однако виза так и не была выдана.
26 мая СБ проведет заседание по теме «Отстаивание целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, в которой центральное место занимает ООН». Председателем выступит министр иностранных дел КНР Ван И.
Это уже не первый случай невыдачи выездного документа России с американской стороны. 28 апреля Небензя заявил, что США не выдали въездную визу представителю российской делегации для участия в сессии комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН. Небензя также добавил, что американская сторона продолжает злоупотреблять положением страны, которая принимает у себя штаб-квартиру ООН. Он выразил надежду, что секретариат всемирной организации примет меры.
Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский также сообщил, что США не допустили члена делегации РФ до подготовительных мероприятий к саммиту G20. Ему сделали визу и выдали бейдж участника, однако затем стало известно, что документы не прошли этапы согласования.