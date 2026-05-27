Британия и Польша подпишут соглашение об обороне и безопасности
Великобритания и Польша готовятся заключить новое соглашение в сфере обороны и безопасности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.
Документ планируют подписать по итогам встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера и главы польского правительства Дональда Туска.
Соглашение предусматривает расширение сотрудничества в сфере обороны, укрепление пограничной безопасности, борьбу с организованной преступностью и развитие взаимодействия с Евросоюзом. В британском правительстве отметили, что договор станет продолжением аналогичных соглашений Лондона с Францией и Германией.
«Великобритания и Польша уже являются близкими союзниками и друзьями, но вызовы, с которыми сейчас сталкивается Европа, требуют еще более тесного партнерства», – заявил Стармер.
Оборонный блок соглашения предполагает совместную разработку вооружений нового поколения. Речь идет в том числе о боеприпасах для систем ПВО, средствах противовоздушной и противоракетной обороны, а также совместном производстве ракеты средней дальности. Лондон и Варшава также намерены расширить применение беспилотных систем для укрепления восточного фланга НАТО. Кроме того, стороны планируют провести совместные учения по противодействию беспилотникам, радиоэлектронной борьбе и инженерному обеспечению.
Отдельной темой переговоров станут вопросы кибербезопасности и борьбы с нелегальной миграцией. Стороны намерены обсудить обмен разведывательной информацией и меры против сетей контрабандистов.
26 мая также сообщалось, что Евросоюз планирует интегрировать национальные системы противовоздушной обороны с гражданскими спутниковыми платформами Copernicus и Galileo для усиления мониторинга и повышения возможностей противодействия угрозам. Об этом заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе.