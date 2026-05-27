Британия и Польша подпишут соглашение об обороне и безопасности

Оборонный блок соглашения предполагает совместную разработку вооружений нового поколения. Речь идет в том числе о боеприпасах для систем ПВО, средствах противовоздушной и противоракетной обороны, а также совместном производстве ракеты средней дальности. Лондон и Варшава также намерены расширить применение беспилотных систем для укрепления восточного фланга НАТО. Кроме того, стороны планируют провести совместные учения по противодействию беспилотникам, радиоэлектронной борьбе и инженерному обеспечению.