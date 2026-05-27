Канада закрыла въезд для жителей стран с возможными вспышками Эболы

Въезд в Канаду будет временно закрыт для жителей государств, на территории которых сохраняется высокий риск распространения лихорадки Эбола, сообщило правительство страны. С 30 мая побывавших там лиц обяжут самоизолироваться на три недели.

«Правительство Канады намерено приостановить действие иммиграционных документов для жителей стран, в которых существует высокий или очень высокий риск вспышки заболевания Эбола, на 90 дней с 27 мая <...>. В этот раз это касается Демократической Республики Конго, Уганды и Южного Судана», – отметили власти.

Кроме того, Канада готова предоставить места для самоизоляции для тех, кто не имеет такой возможности. При наличии у жителей Канады симптомов Эболы они будут изолированы в больнице для дальнейшей оценки.

25 мая гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус сообщил, что в мире зафиксировано свыше 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 101 подтвержденный случай.

24 мая агентство Bloomberg писало, что власти Конго приостановили авиарейсы в город Банья на востоке страны. Эпидемия Эболы распространилась на три провинции. Система здравоохранения республики не справляется с отслеживанием контактов заболевших.

