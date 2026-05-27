США не присоединились к заявлению почти 50 стран с осуждением планов РФ
США не стали присоединятся к заявлению Украины, которое подписали почти 50 стран, с осуждением планов России ударить по Киеву.
Документ зачитал постпред Украины Андрей Мельник в Совбезе ООН. В заявлении также осуждаются предупреждения Москвы о том, что иностранным дипломатам необходимо покинуть Киев. Против российских ударов возмездия выступили страны Европы, Япония, Южная Корея и другие.
25 мая МИД РФ анонсировал последовательные и системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, а также по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в общежитии колледжа Старобельска. В ведомстве предупредили персонал дипломатических миссий о необходимости как можно скорее уехать из Киева.
Согласно данным российского МИДа, глава министерства Сергей Лавров по поручению президента РФ Владимира Путина довел до США информацию о том, что российская армия приступает к «системным и последовательным ударам» возмездия по объектам в Киеве. С российской стороны подчеркивалось, что удары наносятся в ответ на непрекращающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов в РФ.