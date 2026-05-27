США не присоединились к заявлению почти 50 стран с осуждением планов РФ

Согласно данным российского МИДа, глава министерства Сергей Лавров по поручению президента РФ Владимира Путина довел до США информацию о том, что российская армия приступает к «системным и последовательным ударам» возмездия по объектам в Киеве. С российской стороны подчеркивалось, что удары наносятся в ответ на непрекращающиеся террористические атаки киевского режима против мирного населения и гражданских объектов в РФ.