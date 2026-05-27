Беспилотники атаковали более 700 объектов здравоохранения в России
В течение трех лет беспилотники вооруженных сил Украины атаковали 736 объектов здравоохранения. Пострадали 168 гражданских медицинских работников, еще 35 погибли, сообщил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий на I Международном форуме по безопасности под эгидой Совбеза РФ.
«С 2022 г. по 2025 г. у нас атаковано 736 объектов здравоохранения. Вдумайтесь в эти цифры», – сказал он (цитата по ТАСС).
Вечером 26 мая и ночью 27 мая силы ПВО сбили 140 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Тульской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.