Песков рассказал о расписании Путина в Астане
Президент России Владимир Путин прибудет в Астану 27 мая. Его государственный визит начнется вечером с неформального общения с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«У них [Путина и Токаева] – особые личные отношения, которые позволяют весьма конструктивно, продуктивно и откровенно обсуждать самые насущные вопросы двусторонних отношений и международной повестки», – отметил Песков.
28 мая состоится основной день государственного визита, включая церемонию встречи и переговоры в узком и расширенном составах. Предполагается обсуждение всех проектов, находящихся на повестке дня, а также целый ряд видеопрезентаций. По словам представителя Кремля, видеопрезентации основных прорывных проектов, заметных в двусторонних отношениях, станут новацией. 28 мая также начнется Евразийский экономический форум.
Государственный визит Путина в Астану продлится с 27 по 29 мая. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что глава российского государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Сопровождать Путина на встрече будет представительная делегация из 30 человек, включая вице-премьера Алексея Оверчука, девять министров, главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и представителей крупного российского бизнеса.
Перед государственным визитом в Казахстан Путин написал статью об отношениях Москвы и Алма-Аты для «Казахстанской правды». В ней российский лидер отметил, что отношения двух стран основаны на «нерушимых принципах взаимного уважения и доверия» и остаются важным фактором стабильности на евразийском пространстве. По словам Путина, в России «с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану», а также поддерживают курс Токаева на модернизацию страны.