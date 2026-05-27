Песков рассказал о расписании Путина в Астане

Перед государственным визитом в Казахстан Путин написал статью об отношениях Москвы и Алма-Аты для «Казахстанской правды». В ней российский лидер отметил, что отношения двух стран основаны на «нерушимых принципах взаимного уважения и доверия» и остаются важным фактором стабильности на евразийском пространстве. По словам Путина, в России «с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану», а также поддерживают курс Токаева на модернизацию страны.