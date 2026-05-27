Шойгу: в Австралии может появиться ядерное оружие

В декабре 2025 г. госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа намерена и далее укреплять трехсторонний военный альянс AUKUS. На тот момент было известно, что Австралия в рамках этого сотрудничества ожидает три атомные подводные лодки (АПЛ) типа Virginia от США, после чего будет вместе с Британией участвовать в строительстве атомных субмарин SSN-AUKUS.