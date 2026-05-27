Шойгу: в Австралии может появиться ядерное оружие
В Австралии может появится ядерное оружие, так как страна участвует в партнерстве AUKUS (Австралия, Великобритания, США). Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе шестого раунда консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности.
«Япония и Республика Корея готовятся разместить на своей территории американское ядерное оружие со всеми вытекающими для региональной безопасности последствиями. Такое оружие может оказаться и на территории Австралии в связи с ее участием в партнерстве AUKUS», – объяснил он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Шойгу, США наращивают возможности группировки своих вооруженных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он считает, что Вашингтон делает ставку на развитие потенциала региональных союзников.
В декабре 2025 г. госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа намерена и далее укреплять трехсторонний военный альянс AUKUS. На тот момент было известно, что Австралия в рамках этого сотрудничества ожидает три атомные подводные лодки (АПЛ) типа Virginia от США, после чего будет вместе с Британией участвовать в строительстве атомных субмарин SSN-AUKUS.