Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,498+0,27%BISVP10,73+1,13%MGTS1 304-2,4%IMOEX2 585,48+0,2%RTSI1 136,47+0,2%RGBI118,880%RGBITR781,78+0,03%
Главная / Политика /

Вэнс признался, что постоянно думает об оправданности войны с Ираном

Ведомости

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что постоянно задается вопросом, оправдана ли война Вашингтона с Ираном. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.

По словам Вэнса, на его взгляды влияет христианская теория «справедливой войны», которая требует от политических лидеров оценивать моральную оправданность военных действий. «Я постоянно спрашиваю себя: "Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это?"» – сказал вице-президент США. Вэнс отметил, что такие вопросы должны ограничивать действия политических лидеров.

При этом администрация президента США Дональда Трампа продолжает объяснять конфликт необходимостью не допустить появления у Ирана ядерного оружия, напоминает NBC News. Вице-президент также выразил надежду, что Тегеран согласится отказаться от разработки ядерного оружия и примет механизмы международного контроля в рамках возможного соглашения.

NBC: Пентагон разработал новый список целей в Иране на случай эскалации

Политика / Международные новости

26 мая Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также обвинил США в нарушении воздушного пространства страны в районе Персидского залива. Иранские подразделения ПВО обстреляли истребитель F35 и беспилотники, один из которых сбили. В тот же день Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, сообщило, что Иран не будет проводить переговоры с США, пока не будут разморожены заблокированные средства исламской республики.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте