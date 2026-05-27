Вэнс признался, что постоянно думает об оправданности войны с Ираном

26 мая Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также обвинил США в нарушении воздушного пространства страны в районе Персидского залива. Иранские подразделения ПВО обстреляли истребитель F35 и беспилотники, один из которых сбили. В тот же день Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, сообщило, что Иран не будет проводить переговоры с США, пока не будут разморожены заблокированные средства исламской республики.