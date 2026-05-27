Вэнс признался, что постоянно думает об оправданности войны с Ираном
Вице-президент США Джей Ди Вэнс признался, что постоянно задается вопросом, оправдана ли война Вашингтона с Ираном. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC News.
По словам Вэнса, на его взгляды влияет христианская теория «справедливой войны», которая требует от политических лидеров оценивать моральную оправданность военных действий. «Я постоянно спрашиваю себя: "Оправдано ли это? Морально ли это? Правильно ли это?"» – сказал вице-президент США. Вэнс отметил, что такие вопросы должны ограничивать действия политических лидеров.
При этом администрация президента США Дональда Трампа продолжает объяснять конфликт необходимостью не допустить появления у Ирана ядерного оружия, напоминает NBC News. Вице-президент также выразил надежду, что Тегеран согласится отказаться от разработки ядерного оружия и примет механизмы международного контроля в рамках возможного соглашения.
26 мая Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также обвинил США в нарушении воздушного пространства страны в районе Персидского залива. Иранские подразделения ПВО обстреляли истребитель F35 и беспилотники, один из которых сбили. В тот же день Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, сообщило, что Иран не будет проводить переговоры с США, пока не будут разморожены заблокированные средства исламской республики.