NBC: Пентагон разработал новый список целей в Иране на случай эскалации
Пентагон составил список дополнительных целей на случай, если конфликт с Ираном будет продолжен, сообщил телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников и экспертов по национальной безопасности.
Эти цели будет гораздо сложнее обнаружить. Они также более тщательно защищены, поэтому их поражение потребует усилий.
При этом составление списка не означает подготовки ВС США к нанесению ударов в ближайшее время. Атака будет зависеть от политического решения президента Штатов Дональда Трампа относительно переговоров с иранской стороной, отмечают источники телеканала.
25 мая президент США назвал успешными переговоры с Ираном. Он заявил, что сделка между странами может стать великой. При этом при отсутствии соглашения США вернутся к боевым действиям в Иране и будут «стрелять, но больше и сильнее, чем когда-либо прежде». После этого американские военнослужащие нанесли новые удары по южной территории Ирана, атаковав катера, которые якобы занимались минированием Ормузского пролива.
26 мая Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также обвинил США в нарушении воздушного пространства страны в районе Персидского залива. Иранские подразделения ПВО обстреляли истребитель F35 и беспилотники, один из которых сбили. В тот же день Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу, сообщило, что Иран не будет проводить переговоры с США, пока не будут разморожены заблокированные средства исламской республики.