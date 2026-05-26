Fars: Иран не возобновит переговоры с США до разморозки активов

25 мая президент США Дональд Трамп назвал успешными переговоры с Ираном. Он заявил, что сделка между странами может стать великой. При этом при отсутствии соглашения США вернутся к боевым действиям в Иране и будут «стрелять, но больше и сильнее, чем когда-либо прежде». После этого американские военнослужащие нанесли новые удары по южной территории Ирана, атаковав катера, которые якобы занимались минированием Ормузского пролива.