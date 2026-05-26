Fars: Иран не возобновит переговоры с США до разморозки активов
Иран не будет проводить переговоры с США, пока не будут разморожены заблокированные средства Исламской Республики. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.
По его данным, разногласие между Тегераном и Вашингтоном, связанное с замороженными активами, решается при посредничестве Катара. Отмечается, что на переговорах в Катаре были достигнуты успехи в этом вопросе, однако переговорная делегация Ирана помнит о нарушениях обязательств со стороны США и не считает эти договоренности окончательными.
25 мая президент США Дональд Трамп назвал успешными переговоры с Ираном. Он заявил, что сделка между странами может стать великой. При этом при отсутствии соглашения США вернутся к боевым действиям в Иране и будут «стрелять, но больше и сильнее, чем когда-либо прежде». После этого американские военнослужащие нанесли новые удары по южной территории Ирана, атаковав катера, которые якобы занимались минированием Ормузского пролива.
26 мая Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана также обвинил США в нарушении воздушного пространства страны в районе Персидского залива. Иранские подразделения ПВО обстреляли истребитель F35 и беспилотники, один из которых сбили. КСИР предупредил, что любая попытка нарушить перемирие будет встречена ответными действиями Ирана.