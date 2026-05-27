Политика

Суд Евросоюза зарегистрировал иск Полины Гагариной к Совету ЕС

Ведомости

Суд Евросоюза подтвердил регистрацию нового искового заявления российской певицы Полины Гагариной к Совету ЕС. Об этом сообщили в суде общей юрисдикции блока, передает ТАСС.

По данным агентства, регистрация произошла 25 мая. Гагарина уже подавала иск против Совета ЕС в 2024 г., однако суд еще не вынес по нему решение.

Гагарина была внесена в 14-й пакет антироссийских санкций ЕС, после чего и подала первый иск в Европейский суд. Тогда певица сослалась на четыре правовых довода, в том числе обязательство ЕС указывать причины включения лица в санкционный список, право на эффективную судебную защиту, принцип пропорциональности и основных прав заявителя, а также принцип свободы выражения мнения.

14-й пакет рестрикций против России был опубликован 24 июня 2024 г. Вместе с Гагариной в перечень вошли певец Shaman (Ярослав Дронов), актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, актер Иван Охлобыстин, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева и др.

