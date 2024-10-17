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Полина Гагарина оспорила санкции ЕС

Ведомости

Певица Полина Гагарина подала иск в суд Европейского союза (ЕС) с требованием аннулировать решение Совета ЕС о введении в отношении нее ограничений в рамках 14-го пакета санкций. Первым на это обратил внимание Telegram-канал The Sanctions Law.

В поддержку иска Гагарина сослалась на четыре правовых довода. В первом пункте речь идет о нарушении Советом ЕС обязательства указывать причины включения певицы в санкционный список, а также нарушении права на эффективную судебную защиту. Певица указывает также на невыполнение ответчиком «бремени доказывания» – нарушение критериев включения в список, принципа правовой определенности.

В третьем пункте утверждается о нарушении принципа пропорциональности и основных прав заявителя, а в четвертом – о нарушении принципа свободы выражения мнения, принципа свободы искусства.

24 июня ЕС опубликовал 14-й пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Помимо Гагариной, перечень пополнили певец Shaman (Ярослав Дронов), актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, актер Иван Охлобыстин, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.

4 июля «Ведомости» писали, что YouTube удалил аккаунты российских исполнителей, попавших под санкции, в том числе Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. Также был заблокирован YouTube-канал Shaman.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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