Полина Гагарина оспорила санкции ЕС
В поддержку иска Гагарина сослалась на четыре правовых довода. В первом пункте речь идет о нарушении Советом ЕС обязательства указывать причины включения певицы в санкционный список, а также нарушении права на эффективную судебную защиту. Певица указывает также на невыполнение ответчиком «бремени доказывания» – нарушение критериев включения в список, принципа правовой определенности.
В третьем пункте утверждается о нарушении принципа пропорциональности и основных прав заявителя, а в четвертом – о нарушении принципа свободы выражения мнения, принципа свободы искусства.
24 июня ЕС опубликовал 14-й пакет санкций против 68 физических и 46 юридических лиц из России. Помимо Гагариной, перечень пополнили певец Shaman (Ярослав Дронов), актер и телеведущий Вячеслав Манучаров, актер Иван Охлобыстин, телеведущая и депутат Московской городской думы Мария Киселева, гендиректор Института развития интернета Алексей Гореславский.
4 июля «Ведомости» писали, что YouTube удалил аккаунты российских исполнителей, попавших под санкции, в том числе Гагариной, Олега Газманова и Григория Лепса. Также был заблокирован YouTube-канал Shaman.