Полина Гагарина оспорила санкции ЕС

В поддержку иска Гагарина сослалась на четыре правовых довода. В первом пункте речь идет о нарушении Советом ЕС обязательства указывать причины включения певицы в санкционный список, а также нарушении права на эффективную судебную защиту. Певица указывает также на невыполнение ответчиком «бремени доказывания» – нарушение критериев включения в список, принципа правовой определенности.