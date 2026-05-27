Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,477+0,07%RGSS0,187-1,17%MRKS0,481-0,31%IMOEX2 591,48+0,44%RTSI1 151,42+1,52%RGBI118,89+0,01%RGBITR781,89+0,04%
Главная / Политика /

МИД Франции вызвал посла РФ из-за ответных ударов по военным объектам в Киеве

Ведомости

МИД Франции вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова после того, как были нанесены удары возмездия по военным объектам в Киеве в качестве ответных мер на теракт ВСУ в Старобельске, говорится в заявлении на сайте ведомства.

«МИД по распоряжению министра [Жан-Ноэля Барро] вызывает посла РФ во Франции», – указано в документе.

Ответные удары ВС РФ, а также рекомендацию российской стороны эвакуировать сотрудников дипмиссий французское министерство расценило как «неприемлемые угрозы в адрес иностранных дипломатов». При этом Париж заявил, что продолжит поддерживать Украину.

27 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны пытаются представить рекомендации Москвы о необходимости покинуть Киев как проявление агрессивной политики. По его словам, российские предупреждения о безопасности зарубежных дипломатических миссий были «перевернуты с ног на голову» западными политиками и СМИ.

25 мая в МИД РФ заявили, что ВС России будут последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске, где погибли российские студенты. По заявлению министерства, Киев атакой в ЛНР продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Украинская сторона проигнорировала Женевскую конвенцию 1949 г., регулирующую защиту гражданского населения во время конфликтов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её