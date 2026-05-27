МИД Франции вызвал посла РФ из-за ответных ударов по военным объектам в Киеве
МИД Франции вызвал посла России в Париже Алексея Мешкова после того, как были нанесены удары возмездия по военным объектам в Киеве в качестве ответных мер на теракт ВСУ в Старобельске, говорится в заявлении на сайте ведомства.
«МИД по распоряжению министра [Жан-Ноэля Барро] вызывает посла РФ во Франции», – указано в документе.
Ответные удары ВС РФ, а также рекомендацию российской стороны эвакуировать сотрудников дипмиссий французское министерство расценило как «неприемлемые угрозы в адрес иностранных дипломатов». При этом Париж заявил, что продолжит поддерживать Украину.
27 мая заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны пытаются представить рекомендации Москвы о необходимости покинуть Киев как проявление агрессивной политики. По его словам, российские предупреждения о безопасности зарубежных дипломатических миссий были «перевернуты с ног на голову» западными политиками и СМИ.
25 мая в МИД РФ заявили, что ВС России будут последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске, где погибли российские студенты. По заявлению министерства, Киев атакой в ЛНР продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Украинская сторона проигнорировала Женевскую конвенцию 1949 г., регулирующую защиту гражданского населения во время конфликтов.