Рябков обвинил Запад в искажении слов МИД РФ о безопасности дипломатов в Киеве
Западные страны пытаются представить рекомендации Москвы о необходимости покинуть Киев как проявление агрессивной политики России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.
По словам дипломата, российские предупреждения о безопасности зарубежных дипломатических миссий были «перевернуты с ног на голову» западными политиками и СМИ.
Он также заявил, что подобная интерпретация российской позиции демонстрирует истинное отношение оппонентов России к происходящим событиям.
26 мая представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе заявила, что Европейский союз не планирует эвакуацию своих дипломатов из Киева и намерен, напротив, нарастить военную поддержку Украины. Комментируя предупреждения МИД России о необходимости эвакуации западных дипломатов из украинской столицы, Хиппер подчеркнула, что позиция ЕС остается неизменной.
25 мая в МИД РФ заявили, что ВС России будет последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске. По заявлению министерства, Киев атакой в ЛНР продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права. Украинская сторона проигнорировала Женевскую конвенцию 1949 г., регулирующую защиту гражданского населения во время конфликтов.