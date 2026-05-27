Великобритания и Польша подписали оборонное соглашение
Великобритания и Польша подписали новое соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, в котором подтвердили обязательства по взаимной защите и назвали Россию «наиболее значительной долгосрочной угрозой» евроатлантической безопасности. Договор опубликован на сайте правительства Соединенного Королевства.
Согласно тексту документа, стороны обязались углублять сотрудничество в сфере обороны, кибербезопасности, разведки, энергетики и противодействия гибридным угрозам. Лондон и Варшава также подтвердили приверженность НАТО и заявили о намерении усиливать восточный фланг альянса. В договоре отмечается, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон государства будут оказывать друг другу помощь, включая военную, в соответствии со ст. 5 Североатлантического договора.
Кроме того, Великобритания и Польша подтвердили поддержку Украины, включая военную помощь, восстановление экономики и дальнейшую евроатлантическую интеграцию Киева.
Отдельное внимание в соглашении уделено энергетической безопасности. Стороны заявили о намерении сокращать зависимость от российских технологий и сырья в гражданской атомной энергетике, а также развивать сотрудничество в сфере ядерной энергетики и чистых источников энергии.
В британском правительстве ранее отмечали, что договор станет продолжением аналогичных соглашений Лондона с Францией и Германией. «Великобритания и Польша уже являются близкими союзниками и друзьями, но вызовы, с которыми сейчас сталкивается Европа, требуют еще более тесного партнерства», – заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.