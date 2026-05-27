Великобритания и Польша подписали оборонное соглашение

Согласно тексту документа, стороны обязались углублять сотрудничество в сфере обороны, кибербезопасности, разведки, энергетики и противодействия гибридным угрозам. Лондон и Варшава также подтвердили приверженность НАТО и заявили о намерении усиливать восточный фланг альянса. В договоре отмечается, что в случае вооруженного нападения на одну из сторон государства будут оказывать друг другу помощь, включая военную, в соответствии со ст. 5 Североатлантического договора.