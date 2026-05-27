Мишустин назначил Светлану Карецкую новым замминистра цифрового развития

Кучушев был назначен на должность замглавы Минцифры 19 декабря 2023 г. Он отвечал за выработку государственной политики в сфере развития отрасли информационных технологий. Чиновник курировал, в частности, реализацию мер господдержки, направленных на разработку и внедрение российского софта, госполитику по переходу госорганов на отечественное ПО, разработку стратегии цифровой трансформации, аккредитацию IT-компаний. До этого Кучушев свыше 13 лет проработал в «Яндексе» на должностях от юрисконсульта до и. о. директора по правовым вопросам.