Мишустин назначил Светлану Карецкую новым замминистра цифрового развития

Мишустин назначил Светлану Карецкую новым замминистра цифрового развитияСергея Кучушева освободили от должности
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Светлану Карецкую заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
Другим распоряжением Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры России Сергея Кучушева. В документе отмечается, что он покинул пост по собственному желанию.
6 мая РБК писал, что Кучушев может покинуть свой пост. По информации издания, с должности замглавы министерства также может уйти Александр Шойтов, который курирует департамент информационной безопасности. Кроме того, ведомство может покинуть врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Евгений Хасин.
Кучушев был назначен на должность замглавы Минцифры 19 декабря 2023 г. Он отвечал за выработку государственной политики в сфере развития отрасли информационных технологий. Чиновник курировал, в частности, реализацию мер господдержки, направленных на разработку и внедрение российского софта, госполитику по переходу госорганов на отечественное ПО, разработку стратегии цифровой трансформации, аккредитацию IT-компаний. До этого Кучушев свыше 13 лет проработал в «Яндексе» на должностях от юрисконсульта до и. о. директора по правовым вопросам.
Карецкая с августа 2020 г. работала в Минцифры на должности директора департамента экономики и финансов.
За последние месяцы это не первая кадровая перестановка в Минцифры. 10 апреля Мишустин приостановил госслужбу другого заместителя министра цифрового развития – Андрея Заренина, который принял решение заключить контракт с Минобороны и отправиться добровольцем в зону спецоперации.